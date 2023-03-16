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Большегруз врезался в ограждение на трассе Псков - Гдов

Водитель большегруза пострадал в ДТП на трассе Псков - Гдов в Гдовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, это произошло 15 марта в 22.00.

Водитель Renault Premium с прицепом на закруглении дорогу выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением. Не учел дорожные условия, не справился с управлением и совершил наезд на барьерное ограждение.

Пострадал водитель - житель Узбекистана 1972 года рождения. Водитель трезвый. Транспортное средство получило механические повреждения.

По информации ГУ МЧС России по Псковской области, ДТП произошло на 65-м км трассы Гдов - Псков.