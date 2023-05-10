АвтоМир / Происшествия / ДТП

Девочка пострадала при столкновении автомобилей Lexus и Mitsubishi в Пскове

Ребенок пострадал при столкновении автомобилей Lexus RX350 и Mitsubishi Outlander в Пскове 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 19:46 на Рижском проспекте у дома №86А. Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Lexus, при перестроении не уступил дорогу транспортному средству, двигающемуся попутно, не изменяя направление движения, в результате столкнулся с машиной Mitsubishi, за рулем которой был мужчина 1983 года рождения.

В ДТП пострадал пассажир одного из автомобилей - девочка 2010 года рождения, госпитализация не потребовалась.