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Мотоцикл развалился на две части в результате ДТП в Новосокольническом районе. ФОТО

Мотоциклист без прав въехал в автомобиль и получил травмы в Новосокольническом районе 9 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в 13.20 на 503-м километре автодороги М-9 «Балтия».

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Водитель мотоцикла Ducati, молодой человек 1998 года рождения, не имея права на управление, выбрал небезопасную скорость движения и небезопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства ВАЗ-21213 под управлением гражданина 1967 года рождения, в результате совершил с ним касательное столкновение, после чего опрокинулся на проезжей части.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, его госпитализировали.