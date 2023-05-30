Водитель автомобиля Subaru попал в больницу после съезда в кювет в Стругокрасненском районе

Водитель автомобиля Subaru съехал в кювет в Стругокрасненском районе 29 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По предварительной информации, около 18.35 на 38-м километре автодороги Цапелька - Струги Красные - Плюсса водитель 1960 года рождения не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пострадал сам водитель, его госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Водитель был трезв.