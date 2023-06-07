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В отношении сбившего лося под Псковом водителя возбудили дело

В отношении водителя, который утром 7 июня сбил лося в Псковском районе, возбудили дело об административном правонарушении за оставление места ДТП. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по району.

Скриншот: Николай Васильев / «Жесть по-псковски»

ДТП произошло в 6.30 на 7-м километре автодороги Северный обход города Пскова. Неустановленный водитель совершил наезд на дикое животное и скрылся, лось от полученных травм скончался.

По данному факту проводится административное расследование.

Ранее сообщалось, что троих лосей заметили в деревне Родине Псковского района утром 30 мая.