Общество

Троих лосей заметили в псковской Родине

Троих лосей заметили в деревне Родине Псковского района утром 30 мая. Об этом сообщила подписчица сообщества «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Ирина Маркс / «Жесть по-псковски»

«Сегодня в 6.40 бегали по деревне Родина три лося. Запечатлеть успела только одного потеряшку», - рассказала женщина.

Напомним, ночью 22 мая двух лосят заметили на улице Леона Поземского в Пскове.

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После причину блуждания годовалых лосят по Пскову назвал заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов.

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Помимо этого, двух лосей заметили на горе Соколихе у монумента в память о Ледовом побоище под Псковом.