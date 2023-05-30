Троих лосей заметили в псковской Родине

Троих лосей заметили в деревне Родине Псковского района утром 30 мая. Об этом сообщила подписчица сообщества «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Ирина Маркс / «Жесть по-псковски»
«Сегодня в 6.40 бегали по деревне Родина три лося. Запечатлеть успела только одного потеряшку», - рассказала женщина.
Напомним, ночью 22 мая двух лосят заметили на улице Леона Поземского в Пскове.
После причину блуждания годовалых лосят по Пскову назвал заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов.
Помимо этого, двух лосей заметили на горе Соколихе у монумента в память о Ледовом побоище под Псковом.