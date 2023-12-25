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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Сбитые автомашиной на Юбилейной в Пскове двое мужчин находятся в реанимации

25.12.2023 16:51|ПсковКомментариев: 0

Стали известны подробности ДТП на улице Юбилейной в Пскове, в котором пострадали два пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, пострадавшие находятся в реанимации.

Наезд произошёл 23 декабря в 1:16 на улице Юбилейной вблизи дома 7 по улице Комдива Кирсанова. Водитель Chery Tiggo, мужчина 1960 года рождения, совершил наезд на двух пешеходов, находившихся на регулируемом пешеходном переходе при запрещающем сигнале светофора.

В реанимацию областной больницы доставлены пострадавшие 1988 и 1990 годов рождения.

Водитель был трезвый. В объяснении сотрудникам полиции он сообщил, что двигался по Юбилейной в сторону Рижского проспекта. Примерно за 150 метров до светофора он увидел темную автомашину, стоявшую в правой полосе. Двигаясь по левой полосе, на пешеходном переходе он никого не видел, затем ощутил лобовой удар. Вышел из машины, увидел, что сбил человека, второго обнаружил под машиной.

Объяснений от пешеходов на данный момент нет, поскольку они находятся в реанимации.

По факту ДТП продолжается проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей
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