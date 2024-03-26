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Сбитый на улице Инженерной в Пскове подросток скончался

Сбитый на улице Инженерной в Пскове подросток скончался в больнице 25 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

Наезд произошел 21 февраля в 19.17 у дома 18 по улице Инженерной. Водитель 2005 года рождения при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, обозначенного дорожными знаками и разметкой, совершил наезд на подростка 2009 года рождения.

По словам водителя, он не заметил пешехода. Подросток переходил дорогу со стороны «Псковэнерго», прошел больше половины проезжей части.

Водитель был трезвый. Его водительский стаж – менее года. Водительское удостоверение выдано в июне 2023 года.