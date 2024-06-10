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Два Renault Logan столкнулись в Пскове на Инженерной из-за разворота

Два Renault Logan столкнулись в Пскове на Инженерной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 9 июня в 11.20 у дома 92 по Инженерной.

Водитель Renault Logan 1985 года рождения совершил наезд на впереди стоящий Renault Logan под управлением водителя 1974 года рождения. Водитель первого автомобиля двигался со стороны улицы Труда к улице Алтаева, второй остановился для выполнения разворота.

Пострадавших нет. Автомобили получили серьезные технические повреждения.