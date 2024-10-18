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Два водителя оштрафованы за столкновение четырех машин в Пскове. ВИДЕО

Два водителя оштрафованы за столкновение четырех автомашин на Рижском проспекте в Пскове вечером 23 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение оформлено как два отдельных дорожно-транспортных происшествия без пострадавших.

В 17.59 у дома №92 водитель Nissan Almera, мужчина 1969 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Kia Sorento под управлением женщины 1973 года рождения. В результате столкновения Kia Sorento совершил наезд на Nissan Qashqai под управлением женщины 1965 года рождения.

Момент данного ДТП на 00.43 в видео

В 18.00 водитель Lada Prora, мужчина 1999 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до автомашины Nissan Almera под управлением мужчины 1969 года рождения, совершил с ним столкновение. В результате столкнувшиеся ранее автомашины получили второй удар.

В отношении водителей Nissan Almera и Lada Prora составлены административные материалы по статье 12.15 ч. 1 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги).

В объяснении сотрудникам полиции водитель «Приоры» сообщил, что ему не хватило тормозного пути из-за мокрого дорожного покрытия.