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Число пострадавших в ДТП на улице Коммунальной в Пскове выросло до двух

Число пострадавших при столкновении на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове выросло до двух человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 7 ноября в 13.46 из медицинского учреждения поступила информация об обращении женщины 1991 года рождения.

Она получила ушиб мягких тканей головы во время ДТП на улице Коммунальной. Женщина находилась в Renault сзади справа. Добавим, по данным видеокамеры Pskovline, сразу после столкновения женщина вышла из салона автомашины и ушла с места происшествия.

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Ранее сообщалось, что в Пскове 7 ноября в 9.25 две автомашины столкнулись у дома №14 по улице Коммунальной.

По предварительной информации, мужчина 1981 года рождения за рулем Škoda, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с Renault под управлением мужчины 1986 года рождения, который поворачивал налево. После столкновения Renault по инерции наехал на бордюр.

Водителя автомобиля Renault с места ДТП увезла «Скорая».