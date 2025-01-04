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В Великих Луках водитель автомобиль задним ходом наехал на женщину

В Великих Луках автомобиль задним ходом наехал на женщину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 11 января в 13.13 на улице Холмской.

По предварительной информации, водитель Volkswagen Passat, мужчина 1963 года рождения, при движении задним ходом на территории заправки, совершил наезд на женщину 1951 года рождения. В результате ДТП пострадала женщина, не госпитализирована.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.