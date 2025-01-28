АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пожарные МЧС предотвратили аварию на железной дороге в Дедовичском районе

Пожарные МЧС России предотвратили аварию на железной дороге в Дедовичском районе 14 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Псковской области

В 9:05 из центра обработки вызовов «112» поступило сообщение, что на железнодорожном переезде в дерене Лбово Дедовичского района грузовой автомобиль заглох на железнодорожном полотне.

Через несколько минут на место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №12, которые отбуксировали грузовик с железнодорожного переезда, предотвратив риск происшествия. Никто не пострадал.