АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель Citroen проверила на прочность «Ладу Гранту» на улице Труда в Пскове. ФОТО

Водитель Citroen врезалась в «Ладу» на улице Труда в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 29 мая в 14.15 у дома №25 по улице Труда.

Женщина 1980 года рождения за рулем Citroen С4 не соблюдала безопасную дистанцию, врезалась в Lada Grаntа, который управлял мужчина 1989 года рождения.

Пострадавших нет.

Женщина из Citroen привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ. Оштрафована на 2250 рублей.