Водитель Toyota Land Cruiser погиб в столкновении с автобусом в Великолукском районе

Водитель Toyota Land Cruiser погиб в столкновении с автобусом в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 16 августа около 04.32 на 7-м километре автодороги «Великие Луки-Новосокольники».

По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота» мужчина 1969 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «ПАЗ» под управлением мужчины 1973 года рождения.

Водитель «Тойоты» погиб на месте. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.