На Рижском проспекте в Пскове пенсионерка на «Матизе» выбила две секции ограждения

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с наездом на ограждение на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 9 сентября в 14.50 напротив дома №1 по Рижскому проспекту.

Женщина 1950 года рождения за рулем Daewoo Matiz не справилась с управлением, совершила наезд на ограждение. Пострадавших нет.

В объяснении женщина сообщила, что в салоне автомашины находилась одна. Произошедшее она объяснила тем, что не справилась с управлением.