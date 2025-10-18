АвтоМир / Происшествия / ДТП

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков»

Два взрослых человека и ребенок погибли в ДТП 19 октября на трассе Р-56 «Великий Новгород - Псков», сообщили в управлении ГИБДД по Новгородской области.

Фото здесь и далее: Управление ГИБДД по Новгородской области

Около 16:00 на 43-м километре трассы 37-летний водитель иномарки Hyundai Sonata решился на манёвр обгона и столкнулся с автомобилями, которые двигались в попутном направлении: Ford, Shkoda и также Hyundai Sonata. Затем на встречке он врезался в Kia Cerato, с которым в последствии столкнулись Lada Niva и Volkswagen.

В результате в автомобиле Kia Cerato погибли 35-летний водитель, 30-летняя женщина пассажир и трёхмесячный ребёнок. Они скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Водитель «Хундай Соната» с различными травмами доставлен в больницу.

На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.