Появилось видео смертельного ДТП с трехмесячным ребенком на трассе Великий Новгород – Псков

Появилось видео смертельного дорожно-транспортного происшествия на трассе Р-56 «Великий Новгород - Псков». Два взрослых человека и ребенок погибли в результате аварии 19 октября, сообщили в управлении ГИБДД по Новгородской области.

Видео: Тelegram-канал «ДТП и ЧП. RussianCrash»

Около 16:00 на 43-м километре трассы 37-летний водитель иномарки Hyundai Sonata решился на манёвр обгона и столкнулся с автомобилями, которые двигались в попутном направлении: Ford, Shkoda и также Hyundai Sonata. Затем на «встречке» он врезался в Kia Cerato, с которым в последствии столкнулись Lada Niva и Volkswagen.

В результате в автомобиле Kia Cerato погибли 35-летний водитель, 30-летняя женщина пассажир и трёхмесячный ребёнок. Они скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Водитель Hyundai Sonata с различными травмами доставлен в больницу.

На месте дорожной аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.