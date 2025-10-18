АвтоМир / Происшествия / ДТП

Погибшими в ДТП на трассе Великий Новгород — Псков оказались жители города Сольцы

Погибшими в дорожно-транспортном происшествии на трассе Великий Новгород — Псков оказались жители новгородского города Сольцы, пишет Rus.DTP. ru.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД по Новгородской области

Напомним, два взрослых человека и ребенок погибли в ДТП 19 октября на трассе Р-56 «Великий Новгород - Псков».

Около 16:00 на 43-м километре трассы 37-летний водитель иномарки Hyundai Sonata решился на манёвр обгона и столкнулся с автомобилями, которые двигались в попутном направлении: Ford, Shkoda и также Hyundai Sonata. Затем на «встречке» он врезался в Kia Cerato, с которым в последствии столкнулись Lada Niva и Volkswagen.

Смотрите также Появилось видео смертельного ДТП с трехмесячным ребенком на трассе Великий Новгород – Псков

В результате в автомобиле Kia Cerato погибли 35-летний водитель, 30-летняя женщина пассажир и трёхмесячный ребёнок. Они скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Водитель Hyundai Sonata с различными травмами доставлен в больницу.

На месте дорожной аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.