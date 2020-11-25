АвтоМир / Автоблоги

Какие автомобили самые надежные в России?

Обычно главными ньюсмейкерами в разделе «Автомир» выступают водители, пешеходы, велосипедисты, Госавтоинспекция в качестве «третейского судьи», региональные и местные органы власти, дорожники и транспортники. Гораздо реже мы слышим голос «сервисменов» - тех, кто отвечает за безукоризненную работу всех агрегатов автомашины.

Поэтому очень важно услышать мнение представителей автосервиса. В роли автоблогера выступит совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт. Обо всем важном в мире автомобилей он будет высказывать свое мнение раз в две неделе по четвергам в разделе «ПЛН Автомир».

Сегодня мы представляем первую публикацию.

В октябре был опубликован рейтинг надежности автомобилей в России. Я, Артем Бовт, совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове, решил с вами поделиться этой интересной информацией. Чем, на мой взгляд, этот рейтинг примечателен?

На моей памяти это первый такой рейтинг, который составлен на базе данных о поломках автомобилей исключительно в российских условиях эксплуатации. Обычно я встречал подобные рейтинги об эксплуатации автомобилей в Европе. Но мы то с вами знаем насколько разные условия эксплуатации там и у нас. Насколько разный стиль вождения и состав парка автомобилей.

Еще рейтинги поломок в Европе обычно считают по возврату автомобилей на гарантийный ремонт к дилеру. Эта методика оценки учитывает далеко не все поломки. И такой рейтинг более актуален для владельцев новых автомобилей.

Рейтинг надежности, о котором далее пойдет речь, основан на 2 144 902 сервисных операциях, проведенных в сети автосервисов FIT SERVICE за последние 12 месяцев (по октябрь). Только вдумайтесь в эту цифру! Я не знаю другого игрока на автомобильном рынке России, кто владел бы такой базой данных. Это база данных ремонтов автомобилей различных марок и возрастов. Именно тех, которые ездят и ремонтируются в России, а не где-то там за границей.

Для корректности данных все операции в базе были распределены на 3 категории: техническое обслуживание, поломки и не участвующие в расчете.

В расчете участвовали только те марки и модели автомобилей, на каждый возраст которых было проведено не менее 25 сервисных операций. Оценка проведена из расчета 25 лет эксплуатации автомобиля. Каждому году был присвоен одинаковый вес. Благодаря этим двум действиям был полностью нивелирован эффект возраста (более старые или более молодые модели). Рейтинг показывает долю «поломок» относительно общего количества операций, участвующих в расчете.

Значение рейтинга в процентах означает долю операций категории «поломки» от общего количества операций.

Если разделить марки автомобилей по странам происхождения, то на первых местах, вполне ожидаемо, оказались немецкие и японские автомобили. Если смотреть лидеров с конца рейтинга, то российские марки оказались на последнем месте, уступив десятую долю процента китайским маркам.

А вот если рейтинг разбить по сегментам, то результат уже не столь предсказуем. При разделении на классы, премиальные автомобили получаются лишь немногим надежнее автомобилей среднего класса. Однако эконом-сегмент значительно проигрывает им.

Итак, мы подошли к самому интересному - рейтингу надежности автомобилей по маркам. Думаю, что многие ожидают увидеть на первом месте Toyota, так как среди автовладельцев эта марка давно закрепилась, как самая надежная. А вот и нет - Toyota лишь на 6-ом месте. Кто на первых местах? Смотрите рейтинг далее.

Уверен, что для многих стало неожиданностью увидеть на первом месте Skoda. Или ту же Subaru увидеть на пятой строчке, даже выше Toyota. Ведь сколько издевательских шуток сложено про ненадежность Subaru. Похоже об этом теперь придется забыть. А Opel, который обошел Porsche - как вам такое? Так что, и владельцам Opel теперь найдется что ответить. Владельцам BMW сочувствую - у любителей Mercedes теперь появился крайне серьезный козырь в спорах о том, что лучше. И даже родство BMW и Mini, которая довольно высоко закрепилась на 4-ой строчке, боюсь, не поможет.

Владельцы Toyota не спешите расстраиваться. Если построить рейтинг не по маркам, а по моделям, то картина будет другой. И тут уже лидируют только 4 марки: Mercedes, Toyota, Skoda, Volkswagen.

Уверен, вам интересно увидеть, как расположились остальные модели в рейтинге надежности автомобилей в России. Далее весь остальной список моделей, по которым достаточно данных по операциям, чтобы включить их в рейтинг.

Еще возможно для вас будет полезной следующая информация. Для каждого автомобиля, который заезжает для любых операций в FIT SERVICE, распечатывается из базы информация о его “болячках”. Если вы обратили внимание выше, то база данных FIT SERVICE содержит миллионы накопленных примеров реальных ремонтов автомобилей. Поэтому такой список популярных неисправностей может быть очень полезен. Он помогает с высокой долей вероятности нам найти и порекомендовать отремонтировать в автомобиле даже то, что еще не проявляет себя как неисправность. Далее уже вам решать - отложить такие рекомендации на потом или сразу выполнять ремонт, ведь вы о нем узнаете заранее.

Источник: аналитический отчет «Рынок послепродажного обслуживания автомобилей в России. Январь-Октябрь 2020». Авторство: международная сеть автосервисов FIT SERVICE; международный эксперт автомобильного рынка Александр Груздев.

Артем Бовт

P.S. Темы для новых публикаций можно предложить на форуме или по адресу электронной почты: 777@pln-pskov.ru.