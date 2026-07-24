Около 900 подростков трудоустроились в Псковской области на летних каникулах

По состоянию на 9 июля 2026 года через Кадровые центры «Работа России» трудоустроены 878 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Всего на летний период запланировано трудоустройство 1800 ребят. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного центра занятости населения региона.

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Лидерами по выполнению плана стали Локнянский (132%), Новоскольнический (119%), Невельский (115%) и Пустошкинский районы (115%). В абсолютных цифрах больше всего подростков трудоустроено в Пскове и Псковском районе — 249 человек, а также в Великих Луках и Великолукском районе — 221 человек.

«Мы видим, что интерес к летнему трудоустройству у подростков растёт. Однако важно, чтобы работодатели оформляли их официально — это гарантирует соблюдение всех требований законодательства, включая медосмотры и контроль условий труда. Кадровые центры сопровождают ребят на каждом этапе: от поиска вакансии до адаптации на первом рабочем месте», — отметила врио директора Областного центра занятости населения Наталия Мозговая.

Большинство вакансий для подростков представлено в бюджетном секторе: учреждениях культуры, спорта и образования. Также востребованы курьеры, продавцы и промоутеры. При устройстве на работу несовершеннолетние получают дополнительную материальную поддержку от кадрового центра в размере около трёх тысяч рублей сверх заработной платы.

Трудоустройство подростков строго регламентировано: запрещены вредные и опасные работы, установлена неполная рабочая смена, для 14-летних требуется согласие родителей, обязателен медосмотр.

Летняя кампания продолжается. Информацию о вакансиях можно получить в Кадровых центрах «Работа России» по месту жительства или на портале trudvsem.ru.