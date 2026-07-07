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Умер один из сооснователей ВИА «Песняры» Владислав Мисевич

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В возрасте 81 года умер один из основателей и участник ВИА «Песняры» Владислав Мисевич, сообщила изданию «Беларусь сегодня» вдова артиста Ольга Мисевич. Прощание с ним состоится через два дня, 9 июля.

Фото: Юрий Машков / ТАСС

Изданию Onlíner о смерти Владислава Мисевича рассказал участник «Песняров» Валерий Дайнеко. «Звонил его жене: это правда. Она рассказала, что вчера вечером Владислав катался на роликах, потом пришел домой, принял контрастный душ, и ему стало плохо. Вероятно, оторвался тромб. Эта проблема беспокоила его с детства», — поделился он.

Валерий Дайнеко отметил, что Владислав Мисевич был в отличной физической форме: зимой ходил на лыжах, катался на коньках, а летом — на роликах.

Владислав Мисевич родился 8 мая 1945 городе в Чкалове (ныне Оренбург). Военную службу проходил в Отдельном образцово-показательном оркестре Белорусского военного округа. Вскоре познакомился с Владимиром Мулявиным — будущим худруком «Песняров».

С 1968 года Владислав Мисевич выступал в музыкальном коллективе «Лявоны», который позже был переименован в «Песняры». Заслуженный артист Белорусской ССР, играл на кларнете, флейте, саксофоне, пел сольно и дуэтом с Владимиром Мулявиным. Выступал в коллективе до 1992 года, пишет РБК.

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