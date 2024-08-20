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«Внутряшки», дрифтуны, «синяя дыня» и заплутавшие. Кто хулиганит на псковских «кругах»

Из всех перекрестков в Пскове мои самые любимые – с круговым движением. Только здесь как нигде больше желающие могут проявить самые смелые эротические водительские фантазии и реализовать самые необычные творческие идеи. Словом, показать себя во всей красе.

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На пересечении Инженерной – Индустриальной время от времени предпринимаются безуспешные попытки проехать прямо через центральный газон-клумбу. Что именно вынуждает людей на эти покушения – режим «синяя дыня» или ностальгические мотивы, современной науке точно неизвестно. Но легко можно представить происходящее внутри автомобиля перед штурмом газона: водятел рвёт на себе последнюю рубаху (с учетом местных особенностей, возможно, это всесезонные шорты и шлёпки) и кричит не своим голосом: «Я тут ездил, когда это был ещё нормальный перекресток!».

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Про удобную функцию круговых перекрестков «уловитель для пьяных» мы уже писали, когда доказывали вам плюсы устройства кругового пересечения на перекрестке Люксембург-Народная. Остается только добавить, что у каждого из круговых перекрестков есть своя «специализация». Могу ошибаться, но по ощущениям у «Акваполиса» чаще сбивают ограждения водители в состоянии а/о. Этих вообще не жалко. Остается только придумать, как воспользоваться ситуацией поинтереснее. Вычислить точку на перекрестке, где чаще всего сходят с дистанции алконавты и установить там плакат с социальной рекламой. Подойдет дикий прапор из «ДМБ» с надписью «Пьяница мать – горе в семье».

Теперь про новые лайфхаки, про которые вы возможно не знали. Опытным путем установлено: круги очень удобны для дрифта. Где еще валить боком как не на кольце? Возьмем в качестве примера перекресток Западной - Кузбасской дивизии – Крестки, где некий гражданин несколько дней назад едва не ушатал соседей по полосе. Видео маневра запечатлела уличная видеокамера Pskovline.

«Причем, я снизил скорость, чтобы круг пройти плавно, а тут такое чудо летит. Только-только успел на тапок нажать», - рассказал оказавшийся в опасной близости очевидец дерзкого пируэта. На этот раз все закончилось благополучно.

А вот у перекрестка Труда – Поземского есть другая отличительная особенность. Некоторым гражданам доставляет большую сложность заезд на кольцо. Несмотря на густо расставленные дорожные знаки, далеко не каждый способен найти правильный въезд на круговое движение.

Путешествие одного из таких водителей попало на видеокамеру. Серый автомобиль при движении от Советского моста выезжает на встречную полосу и едет по ней в сторону съезда. По счастливой случайности машин немного, опасный ездун никому не помешал.

Дальше рассказывает очевидец, который двигался в потоке навстречу: «Он поехал по встречной полосе. Я остановился, открыл окно, говорю ему, едь быстрее отсюда». На следующий день ситуация повторилась. Навстречу попался новый заплутавший в кольцах. Подобные случаи в этом месте наблюдаются через день. Осталось вычислить «точку входа» любителей движения по встречной полосе. По одной из версий, это может быть выезд с улицы Волкова на Труда.

А вот что объединяет перекрестки с круговым движением: наблюдается сильный дефицит умеющих правильно покидать перекрёсток с круговым движением. Стремительные перемещения из внутренней полосы за пределы кольца вполне обыденное явление. Как-то довелось наблюдать как на съезде с кольца Труда-Поземского в районе «шпагатки» двое водителей остановились и принялись переругиваться. Один хотел сделать ЭТО САМОЕ, а второй ему не дал. До драки не дошло, но минут 10 своей жизни два здоровых лба потратили на увлечённую перепалку.

По наблюдениям бывалых (а в ДТП на каком-нибудь кольце побывали многие псковичи), «внутряшки» всегда уверены в собственной правоте и находят массу оправданий для опасных передвижений. Вместо того чтобы признаться в собственной некомпетентности и расписаться в самодельной схеме происшествия, они ждут правильного решения сурового арбитра из ГИБДД. А потом долго расстраиваются и удивляются.

«Турборазметка» не стала лекарством от «внутряшной» беды. Здесь тоже нарушают рядность и в целом передвигаются больше по каким-то собственным правилам, не всегда совпадающим с установленными требованиями. Если уж позволяете себе двигаться из левой полосы, не забывайте открывать глаза и смотрите в зеркала. Кузовщики не жалуются на недостаток работы, все как раз наоборот.

Не претендую на полную научную классификацию ездунов по круговым перекресткам, поэтому предлагаю всем желающим дополнить ее в комментариях.

Денис Бахтин