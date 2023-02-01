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В России снизился спрос на машиноместа для автомобилей

Спрос на приобретение машиномест в России снизился на 25% в 2022 году. Как отметил эксперт федеральной компании «Этажи» Михаил Аникин, снижающаяся тенденция связана с ростом цен одного квадратного метра жилой недвижимости.

Кроме того, дополнительной причиной является нежелание наращивать долговую нагрузку. При этом граждане, покупающие жильё бизнес-класса, всё ещё приобретают места для стоянок, пишет RuNews24.

«Продавцы видят решение проблемы в снижении числа парковочных мест, автовладельцы - в снижении стоимости этих мест», — поделилась управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

В связи с этим застройщики стали сокращать количество машиномест проектах.