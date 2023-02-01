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Россияне стали чаще жаловаться на проблемы с ОСАГО

В 2022 году число жалоб россиян в Банк России увеличилось на 18,4%: регулятор получил 368 тысяч заявлений от потребителей. При этом на 30%, до 59,3 тысячи, выросло число недовольных страховщиками. Наибольшую долю среди претензий занимают вопросы, связанные с ОСАГО, — 79,3%. За год их количество увеличилось на 48,4%, до 47 тысяч. При этом весной на треть выросло число жалоб на проблемы с ремонтом по ОСАГО, в частности, из-за отсутствия запчастей, затягивания сроков ремонта. Такие данные содержатся в отчете регулятора о работе с обращениями за январь-декабрь 2022 года, размещенном на официальном сайте.

Неудовлетворенность россиян действующими нормами ОСАГО подтверждают участившиеся в прошлом году запросы об изменении коэффициента бонус-малус, который используется при расчете стоимости полиса. Если в 2021 году претензии по этому поводу выражали 50,9% от общего числа жалобщиков на автогражданку, то в прошлом году масштабы недовольства выросли до 61,7 процента.

Кроме того, весной на треть повысилось количество жалоб на проблемы с ремонтом по ОСАГО, в частности, из-за отсутствия запчастей, затягивания сроков ремонта.

Возможные решения проблемы озвучили в Госдуме 19 января на совещании с участием депутатов, представителей страхового сообщества, автомобилистов. По словам председателя думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова, высказанные предложения сейчас изучаются, а выводы законодатели будут делать с учетом интересов автовладельцев.

Ранее Российский союз автостраховщиков предложил увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней и разрешить использовать «бэушные» запчасти, которые не влияют на безопасность, но Центробанк инициативу не поддержал.

Против этого выступил и член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. «Это создаст не только риски в плане безопасности, но и совершенно новый вектор развития криминогенной обстановки. Вы помните, как в девяностые машины угоняли, чтобы разобрать на запчасти? Не исключаем, что нечто подобное будет происходить и сейчас», — отметил эксперт в беседе с «Парламентской газетой».

Альтернатива ремонту — денежные выплаты — проблему тоже не решает, так как они рассчитываются по старым ценам на запчасти, в то время как новые из-за сложившегося дефицита, как правило, в разы выше.

К тому же максимальная сумма страховых выплат по ОСАГО автомобилистам, попавшим в аварию, не менялась с 2014 года. В этой связи не исключено, что парламентарии поставят вопрос об увеличении этого параметра.

«Я направил запрос в Центробанк и Российский союз автостраховщиков с просьбой предоставить информацию о том, как выполняются обязательства страховыми компаниями перед автовладельцами, попавшими в ДТП. На основе этой информации мы проведем анализ, после этого предложим ряд решений», — пояснил Анатолий Аксаков.

«В том числе, очевидно, нужно ставить вопрос об увеличении суммы возмещения по пострадавшим в ДТП автомобилям», — добавил он.

При этом депутат отметил, что решать проблему следует аккуратно, так как увеличение суммы выплат может привести к повышению тарифов по ОСАГО. «Так что нужно все просчитать, чтобы автовладельцы не пострадали от действий страховщиков», — резюмировал глава думского комитета.