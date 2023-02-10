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Житель Великолукского района оплатил долг, чтобы продать автомобиль

Житель Великолукского района оплатил долг, чтобы продать автомобиль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов находилось исполнительное производство в отношении жителя Великолукского района о взыскании имущественного характера в пользу физического лица.

В ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного исполнения. Обратившись в ГИБДД, должник узнал, что судебный приставом-исполнителем вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств.

Мужчина незамедлительно обратился к сотруднику регионального УФССП, получил квитанцию и оплатил задолженность в полном объёме в размере 382 тысячи рублей. Ограничительные меры отменены, уточнили в ведомстве.