АвтоМир / За рулём

Когда штраф ГИБДД могут простить, объяснил адвокат

В юриспруденции есть правило: почти любое административное наказание, которое не исполнено по прошествии времени, следует забыть, а в каких случаях простят штраф нарушителю ПДД, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По его словам, штраф может сгореть в двух случаях.

Первый — если прошел срок давности привлечения к административной ответственности. По большинству дел в области дорожного движения он составляет 60 календарных дней, а если дело рассматривает судья, — 90 календарных дней.

Однако в случаях серьёзных нарушений, таких, как управление транспортным средством в состоянии опьянения, закон увеличивает срок давности до года, указывает эксперт.

Второй случай возможного «прощения» штрафа, — это давность исполнения, она составляет два года. Речь о том, что решение о наложении штрафа вынесено вовремя, но по какой-то причине должностные лица штраф не взыскали.

Например, инспектор ДПС выписал штраф по результатам видеофиксации правонарушения, но нарушителя и службу судебных приставов об этом не уведомили, пишет агентство «Прайм».

«Как результат — штраф не оплачен не по вине нарушителя. По прошествии двухгодичного срока взыскание такого штрафа законом запрещено», — объяснил адвокат.

Срок давности не сработает, если лицо, привлеченное к административной ответственности, просто не хочет платить. Если факт уклонения установлен, то придется заплатить не только сам штраф, но и дополнительно его двукратный размер в силу наступающей отдельной административной ответственности. То есть, три суммы изначального штрафа, заверил он.

Таким образом, если нарушение произошло и наказание назначено, разумнее всего заплатить, подытожил юрист.