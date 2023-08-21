АвтоМир / За рулём

Первый стационарный комплекс фотовидеофиксации пропуска пешеходов заработал в Петербурге

Первый в Петербурге стационарный комплекс фотовидеофиксации в тестовом режиме начал замечать автомобили, не уступившие дорогу пешеходам, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Пока это только пилотный проект», - говорится в сообщении.

Комплекс установлен на проспекте Культуры, 22, в районе нерегулируемого пешеходного перехода и уже зафиксировал 65 нарушений ПДД.

Информация о нарушениях и проезжающих машинах передаётся в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, пишет «Интерфакс».

Постановления по делам об административных правонарушениях выносят инспекторы центра после рассмотрения фото и видео.

Уточняется, что, если комплекс будет эффективен в стабилизации аварийности на этом участке, аналогичные могут появиться и на других улицах в рамках стратегии развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».