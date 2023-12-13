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Jaecoo с выгодой до 600 000 рублей в АвтоАС

Официальный дилер JAECOO в Пскове компания АвтоАс предлагает новый, дерзкий, брутальный автомобиль по выгодным условиям. При покупке автомобиля в кредит и trade-in размер выгоды достигает 600 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Авто-Ас.

Фото: Авто-Ас

Обо всех акциях и способах приобретения автомобиля Jaecoo J7 можно узнать по телефону +7(8112)237-777, а также приглашаем вас на тест-драйв по адресу Леона Поземского, 114А.

Добавим, что название бренда Jaecoo образовано от немецкого слова Jaeger – «охотник», и от английского – Cool – «крутой». Охотник символизирует собой скорость, реакции, ловкость и азарт. Как и автомобильный бренд Jaecoo, который создан для тех, кто ценит мощь, энергию и тягу к новым открытиям, кто предпочитает изысканный стиль в сочетании с бескомпромиссными возможностями. Автомобили Jaecoo - для целеустремленных, самодостаточных людей с утонченным вкусом и желанием познавать новое. Кроссовер Jaecoo J7 – стильный и брутальный автомобиль, позволяющий устанавливать человеку связь с окружающим миром, расширяя горизонты и позволяя реализовать любые возможности вне зависимости от условий эксплуатации. Jaecoo – это по-настоящему. По-настоящему жить, творить, исследовать и познавать неизведанное.

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