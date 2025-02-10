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23-летний пскович сел за руль автомобиля Kia в нетрезвом виде

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили полицейские в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

8 февраля у дома по улице Труда в Пскове инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину Kia. Выяснилось, что за рулем этой иномарки находился нетрезвый 23-летний пскович.

А 9 февраля по улице Николая Васильева стражи правопорядка остановили для проверки автомобиль Volkswagen. Им управлял горожанин 1993 года рождения, тоже находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.