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Большинство респондентов ПЛН не поддерживают появление платных парковок в центре Пскова

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (50,2%) считают, что делать парковки в центре Пскова платными не нужно. Это следует из опроса, в котором приняли участие 287 человек.

Однако 23,3% проголосовавших считают, что давно пора сделать парковки в центре Пскова платными, потому что от машин уже не протолкнуться.

17,77% опрошенных не понимают, почему местные жители должны платить за парковки, по их мнению, парковки должны быть платными только для туристов.

5,9% принявших участие в голосовании предлагают сделать парковки платными только около Кремля, где больше всего туристов.

2,4% выражают безразличие к данной теме.

0,4% опрошенных считают, что платные парковки можно ввести, ведь деньги за парковку пойдут в бюджет, на нужды города.

Судя по голосам псковичей, платным парковкам будет рад практически никто. В центре города действительно есть участки, на которых припарковать автомобиль крайне проблематично. Оставить автомобиль сложно на улице Некрасова, Карла Маркса, рядом с театром, да и это не полный список проблемных зон. Однако если сделать парковки платными, это не разгрузит улицы от машин. Возможно, их будут ставить более аккуратно, вдоль разметки, но общее количество не изменится. Можно ли увеличить количество парковочных мест? Вопрос сложный, ведь построенные здания уже не перенесешь, а пустую территорию в центре города тоже не найти. Но стоит отметить, что в Пскове все не так плохо, как в соседнем Петербурге, где в рабочее время в центре практически нет мест даже с учетом платных парковок. Поэтому, поводя итог, можно сделать вывод, что появление платных парковок, скорее, разозлит псковичей, чем обрадует.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Чего не хватает Пскову для развития туризма?