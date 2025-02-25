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Псковича с шизотипическим расстройством лишат водительского удостоверения

Псковича с шизотипическим расстройством будут лишать водительского удостоверения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В ходе проверки установлено, что житель города Пскова состоит на диспансерном учете врача-нарколога с диагнозом «Шизотипическое расстройство».

В силу положений федерального закона возникновение права на управление транспортным средством напрямую поставлено в зависимость от состояния здоровья водителя. Владение правом управления транспортными средствами гражданином с психическим расстройством создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц, отметили в прокуратуре.

В целях устранения нарушений закона прокурор города направил в суд исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении местного жителя.

Требования прокурора удовлетворены. Судебное решение в законную силу пока не вступило.