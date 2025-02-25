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В России могут вырасти штрафы за перевозку детей без автокресел

Правительство РФ с учётом замечания поддержало законопроект о двухкратным увеличении штрафа за перевозку детей без специальных автокресел и бустеров.

В настоящее время за нарушение правил перевозки детей для водителей положен штраф — 3 тысячи рублей, для должностных лиц - 25 тысяч рублей, для юридических лиц - 100 тысяч рублей. Авторами законопроекта выступили сенаторы Андрей Кутеповов и Игорь Тресков.

«Законопроектом предлагается внести в часть 3 статьи 12.23 КоАП изменение, предусматривающее двукратное увеличение административного штрафа за нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения РФ. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания», - сказано в документе.

Отмечается, что в период с 2020 по 2024 год количество ДТП, при расследовании которых были выявлены нарушения требований к перевозке детей, возросло с 918 до 959, что свидетельствует о недостаточности установленных мер административной ответственности, пишет РИА Новости.

«Вместе с тем пояснительную записку к законопроекту следует дополнить информацией, обосновывающей выбор проектируемого размера административного штрафа в соответствии с принципами соразмерности и дифференциации административной ответственности, а также возможности исполнения наказания лицами, в отношении которых предлагается его установить», - уточняется в отзыве кабмина.