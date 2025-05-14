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Минтранс допустил возможность создания реестра таксистов в будущем

Минтранс РФ не исключает возможности формирования реестра водителей такси. Об этом сообщил замминистра транспорта Андрей Никитин в ходе заседания совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ при Совете Федерации.

«Федеральная государственная информационная система "Такси". Эта система позволяет вывести на легальный уровень перевозки такси в субъектах, обеспечить уплату налогов в муниципальные и региональные бюджеты. В дальнейшем, конечно, мы видим это по примеру наших коллег из Белоруссии, нам есть смысл подумать не только о реестре автомобилей, но и о реестре самих таксистов. Это тоже, в общем, очевидная точка роста, которая перед нами стоит», - сказал он.

Федеральная государственная информационная система «Такси» начала работать в России 1 сентября 2023. В системе интегрированы три региональных реестра: перевозчиков, легковых такси и служб заказа. Сведения обо всех участниках рынка - агрегаторах, перевозчиках и их машинах были внесены в эти реестры в декабре 2023 года, пишет ТАСС.