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Псковская область сохранила 74 место в рейтинге регионов по доступности бензина

Псковская область сохранила 74 место в рейтинге регионов России по доступности бензина. Такие данные следуют из результатов исследования, проводимого РИА Новости.

Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов по доступности бензина для населения. Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за 12-месячный период с марта 2024 года по февраль 2025 года на среднюю в регионе цену бензина в апреле 2025 года.

Таким образом, объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свою чистую среднюю заработную плату жители Псковской области, составил 857 литров с ценой в 57,03 рубля по состоянию на апрель 2025 года. Цена на него изменилась на 3,6% с декабря 2024 года.

В прошлом году псковичи могли себе позволить 830 литров с ценой на бензин марки АИ-92 в 55,04 рубля по состоянию на декабрь 2024 года.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место - Ненецкий автономный округ;

8 место - Санкт-Петербург;

9 место - Мурманская область;

18 место - Ленинградская область;

26 место - Архангельская область;

33 место - Республика Карелия;

35 место - Вологодская область;

54 место - Новгородская область;

60 место - Калининградская область.

Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1385 литров.

В замыкающей рейтинг последней десятке регионов жители могут купить не более 850 литров бензина марки АИ-92 в месяц. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов Российской Федерации из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки или ниже среднероссийских, сколько низкими зарплатами.