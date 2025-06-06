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Автовладельцы стали чаще обращаться после атак вандалов

Страховые компании зафиксировали резкий рост заявлений о повреждении машин третьими лицами. Чаще всего это повреждения кузова и кражи зеркал на парковке. Число таких случаев выросло почти в полтора раза, сообщили в страховых компаниях.



По данным «Росгостраха», в январе-мае 2025 года поступило в 1,4 раза больше заявлений о противоправных действиях третьих лиц (ПДТЛ), чем за первые пять месяцев 2024 года.



Подавляющее большинство таких происшествий случается на неохраняемых стоянках у дома или работы клиента, а также на парковках у торговых центров, пишут «Известия».



Самые большие выплаты за противоправные действия третьих лиц в этом году произвел из-за повреждения Porsche Cayenne в Пермском крае (более 2,7 млн рублей), Toyota Camry в Ивановской области (почти 2,6 млн рублей) и Toyota Vitz в Якутии (около 1,5 млн рублей). Самое маленькое — 2,4 тыс. рублей за устранение потертостей на автомобиле Changan CS35 Plus из Свердловской области.