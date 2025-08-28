АвтоМир / За рулём

Парковку на ряде улиц в центре Пскова планируют ограничить

На заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрели обращение жителя Пскова по вопросу стоянки автотранспорта на улицах Детской, Профсоюзной и Кремль. Основной проблемой является хаотичная парковка, которая мешает как пешеходам, так и движению транспорта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На улице Детской комиссия предложила установить ограничительные меры — от знака пешеходной зоны поставить бетонные полусферы. «Давайте начнём с этого, а дальше будем смотреть на реакцию жителей», — прозвучало в ходе обсуждения.

Решение поддержано: пилотное ограничение планируется реализовать в ближайшее время. По итогам его работы комиссия рассмотрит необходимость дополнительных мер, включая установку запрещающих знаков и возможное расширение зоны ограничений.