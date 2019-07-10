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Экономика

Николай Киянец покинул пост директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»

12.07.2019 19:11|ПсковКомментариев: 1

Николай Киянец покинул пост директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из источников, близких к руководству предприятия.

Должность директора государственного автотранспортного предприятия Николай Киянец покинул по собственному желанию.

Напомним, менеджер, ранее работавший в Москве, возглавил псковский автобусный парк в прошлом году. Его деятельность регулярно подвергалась критике как со стороны сотрудников предприятия и профсоюзных деятелей, так и со стороны пассажиров. В конце прошлого года в центре Пскова прошел митинг против политики, проводимой новым руководством автопарка, в том числе против привлечения частных перевозчиков ("СтарТранс") к работе на маршрутах, которые ранее обслуживало псковское предприятие. В акции приняло участие более 500 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей
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