Экономика

Николай Киянец покинул пост директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»

Николай Киянец покинул пост директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из источников, близких к руководству предприятия.

Должность директора государственного автотранспортного предприятия Николай Киянец покинул по собственному желанию.

Напомним, менеджер, ранее работавший в Москве, возглавил псковский автобусный парк в прошлом году. Его деятельность регулярно подвергалась критике как со стороны сотрудников предприятия и профсоюзных деятелей, так и со стороны пассажиров. В конце прошлого года в центре Пскова прошел митинг против политики, проводимой новым руководством автопарка, в том числе против привлечения частных перевозчиков ("СтарТранс") к работе на маршрутах, которые ранее обслуживало псковское предприятие. В акции приняло участие более 500 человек.