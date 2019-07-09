Общество

Трудовой коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» направил обращение Михаилу Ведерникову

Представители трудового коллектива ГППО «Псковпассажиравторанс» направили губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову обращение по поводу ситуации на предприятии, информация о которой, по мнению подписавших обращение, не доводится до сведения главы региона. Приводим текст данного обращения полностью:

«Уважаемый Михаил Юрьевич! К вам обращается трудовой коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс». Поводом для данного обращения является, то, что по нашему мнению, на предприятии имеет место негативная ситуация, информация о которой не доводится до вашего сведения в полном объеме и которая выражается в следующем.

С того самого момента, как и.о. генерального директора был назначен Николай Киянец, на нашем предприятии стали происходить непонятные манипуляции.

Началось все с ситуации с 22 и 30 маршрутами. Эти маршруты, в нарушение действующего законодательства, без проведения конкурса, были переданы частной московской компании ООО «Стартранс».

При этом, и.о. генерального директора Николай Киянец вводил всех, в том числе и администрацию Псковской области в заблуждение, утверждая, что эти маршруты убыточные, и их нужно срочно передавать инвесторам для нормализации экономической ситуации на Предприятии. В период работы ООО «Стартранс» на автобусных маршрутах № 22 и № 30 по имеющейся у нас информации всю выручку собирал некий молодой человек - Миша, которому ежедневно водители приносили наличные от проданных билетов и проездных, при этом ни копейки из которых не поступило на счет предприятия. Такая практика имела место до начала июня 2019 года, вплоть до того момента, когда ООО «Стартранс» перестало осуществлять деятельность по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах № 22 и № 30.

Как нам стало известно, ООО «Стартранс» по настоящее время не перечислило выручку от продажи билетов на расчетный счет ГППО «Псковпассажиравтотранс», однако, как нам кажется, и.о. директора предприятия не имеет намерений взыскивать образовавшуюся задолженность ориентировочно в размере 1,5 млн. рублей с ООО «Стартранс», поскольку, возможно, имеет в этом заинтересованность. Как нам известно, по данному факту компетентными органами проводилась проверка, были собраны все материалы, подтверждающие все изложенные факты. Однако на сегодняшний день никто не был привлечен к ответственности.

Кроме того, в декабре 2018 года, по непонятным для нас причинам у предприятия неизвестными лицами были изъяты 4 новых автобуса марки «МАЗ». Эти автобусы были взяты в лизинг, потом как нам пояснили, данные автобусы были изъяты лизинговой компанией за невыплаченные в срок долги, и обратно на предприятие уже не вернулись. По имеющейся информации (в сети интернет) данные автобусы были переданы лизинговой компанией некой московской фирме, у которой странным образом совпадает адрес и телефон с ООО «Стартранс». Данная сделка вызывает у нас очень большие подозрения, поскольку имеется множество фактов, указывающих на возможную личную заинтересованность и.о. генерального директора предприятия Николая Киянца в передаче 4 автобусов, кредитные платежи по которым, по имеющейся у нас информации, были практически погашены, сторонней организации. Причем насколько нам известно данное обстоятельство нигде официально не освещалось.

Также хотим обратить ваше внимание на то, что больше месяца на территории Предприятия стоят переданные из Москвы три междугородних автобуса «Сетра». Но вместо того, чтобы приносить прибыль Предприятию, данные автобусы, как нам известно, перегоняют с места на место, красиво выстраивают, фотографируют и т.д.

Как поясняет сам и.о. генерального директора предприятия Николай Киянец, эти автобусы служат для нечастых выездов для поездок VIP-персон. Для таких случаев даже пошили форму для водителей и стюардесс. Да, на предприятии, которое стоит на грани банкротства появились стюардессы для обслуживания в пути вип-пассажиров.

Считаем необходимым довести до вашего сведения информацию о том, что на предприятии проводятся мероприятия по сокращению численности и штата работников. По нашему мнению, данное сокращение вызвано созданием невыносимых условий труда работников.

В первую очередь увольняется костяк предприятия - водители и кондуктора, именно те люди, которые формируют выручку от реализации билетов предприятия. Руководитель делает абсолютно всё для того, чтобы сокращение произошло как можно быстрее. Для кондукторов устанавливаются заведомо невыполнимые планы по сбору выручки. При невыполнении плана кондуктор лишается стимулирующих выплат и соответственно теряет в зарплате.

Кроме того, водителям в филиалах предприятия, которые в учебное время возят школьников и летом стоят на ремонте, за данное время должен сохраняться средний заработок, однако руководство предприятия данное время оплачивать не хочет вообще. Нам обещали поднять зарплату, однако, в июне работники столкнулись с тем, что заработная плата снизилась. Снижение заработной платы имеет место в связи с тем, что работникам не оплачивается сверхурочно отработанное время.

Недавно был изменен график работы диспетчерской на железнодорожном вокзале. В настоящее время диспетчерская работает с 9.00 до 21.00. Считаем, что данный режим работы диспетчерской идет в разрез с интересами водителей и кондукторов, которые работают с 6.00 до 1.00.

Также руководством предприятия не обеспечены надлежащим образом санитарно-бытовые и гигиенические условия для работников. Особенно, это касается тех работников предприятия, которые стоят на конечной остановке «Улица Рокоссовского».

Михаил Юрьевич, мы, работники ГППО «Псковпассажиравтотранс», полностью поддерживаем ваш курс на сохранение нашего предприятия и недопущения его банкротства и массовых увольнений работников. Однако у нас складывается впечатление, что власть либо не знает про все «благие» деяния и.о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николая Киянца, либо наоборот поощряет его в этом. Под прикрытием вашей поддержки он на все жалобы трудового коллектива дает понять, что они ему безразличны, и только он единолично вправе принимать любые управленческие решения.

Мы полагаем, что Николай Киянец не отдает должный отчет тому, что благодаря вашему обращению на имя президента России В.В. Путина предприятию были выделены значительные средства для стабилизации финансового состояния, за эффективное расходование которых рано или поздно нужно будет отчитаться перед проверяющими. Мы полагаем, что если сложившаяся практика управления предприятием, которая была описана выше, не поменяется, то у проверяющих может возникнуть много вопросов почему, на предприятии, на которое президент страны лично выделил огромные средства для вывода его из кризиса-передаются прибыльные маршруты непонятным организациям, пропадают почти выплаченные лизинговые автобусы, новые стоят и не работают и много других вопросов. В случае обнаружения фактов ненадлежащего ведения финансово-хозяйственной деятельности Предприятия со стороны действующего руководства, вопросы возникнут и к тем, кто пригласил работать на руководящую должность господина Киянца Н.А.

Уважаемый Михаил Юрьевич! С целью недопущения ухудшения работы ГППО «Псковпассажиравтотранс», сохранения трудового коллектива предприятия, поддержания взятого курса на достижение его стабильной и безубыточной работы просим вас взять ситуацию, складывающуюся на предприятии, на личный контроль. Также обращаемся к вам как к высшему должностному лицу Псковской области с просьбой инициировать обращение в Счетную палату Псковской области с тем, чтобы в ГППО «Псковпассажиравтотранс» была проведена детальная проверка финансово-хозяйственной деятельности по изложенным выше фактам и обстоятельствам».

Обращение направлено в администрацию Псковской области, его копии - полномочному представителю президента РФ в СЗФО Александру Гуцану и главному федеральному инспектору по Псковской области Андрею Калинину.