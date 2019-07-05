Участники опроса на ПЛН высказались категорически против планов автопарка «залезть в карман самых бедных»

Повышение стоимости проезда в псковских автобусах показывает неспособность нового менеджмента предприятия вывести автопарк из кризиса. Так считает абсолютное большинство участников опроса, проведенного на сайте Псковской Ленты Новостей. Всего в период с 27 июня по 7 июля было получено 1900 ответов на вопрос «В Пскове грядет очередное повышение стоимости проезда в автобусах. Ваше отношение к этому?».
Более шести процентов участников опроса считают неправильным, когда рост стоимости проезда происходит без повышения качества услуг. Почти 6 процентов респондентов находятся в недоумении и не видят логики в предложении руководства госпредприятия. «Для тех, кто платит наличными — повысят цену, а для тех, кто банковской картой — нет. Это дискриминация», - считают они.
С пониманием к планам повысить стоимость проезда относятся менее четырех процентов участников опроса. Поддерживают данное предложение около двух с половиной процентов респондентов. Они полагают, что дополнительные средства позволят обновить автопарк и сделают положение предприятия более устойчивым.
Напомним, что проезд в общественном транспорте Пскова может подорожать до 27 рублей. С таким предложением выступил руководитель ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец.