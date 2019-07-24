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Экономика

Такой разный и такой любимый: шашлык от «Деревни Соловьи»

31.07.2019 08:55|ПсковКомментариев: 0

Кто-то собирается на шашлыки с чувством, с толком, с расстановкой, составляет списки продуктов и планирует маршрут. А кто-то отправляется на природу спонтанно, по велению сердца. Выглядит это обычно так: самый энергичный говорит: «А давайте поедем?» - и все дружно отвечают: «Хоть на край света!»

Самое интересное, что обычно такие компании действительно быстро собираются на пикник. А просто, как говорится, места знать надо! Причем не только места для отдыха, но и места, где можно купить мясо для шашлыка. Мы советуем брать готовый шашлык в фирменных магазинах «Деревня Соловьи». Во-первых, здесь представлена качественная продукция местного производителя, зарекомендовавшая себя не только на псковском, но и на российском рынке. Во-вторых, это мясо, уже готовое к жарке: оно приготовлено в самых разных маринадах на любые предпочтения. Вот какие вкусы вы можете попробовать уже в ближайшей поездке на природу.

1. Шашлык «Брусничный»

Брусника - ягода северная. Мясо, выдержанное в таком маринаде, получается нежным, сочным и ароматным.

2. Шашлык «Кавказский»

В линейке шашлыка от «Деревни Соловьи» этот - самый острый, томатный с нотами кинзы, пажитника и базилика.

3. Шашлык «Кефирный»

Вас порадует нежный, сливочный вкус этого шашлычка, с нотками душистого перца.

4. Шашлык «С черемшой»

Нежный чесночный аромат мясу придает черемша, а богатый букет специй дополняет вкус.

5. Шашлык в сливочно-грибном маринаде

Свинина с грибами – сочетание известное и многими любимое. Вкусное и нежное мясо очень гармонично дополняет грибной вкус и аромат. Грибной маринад имеет нежную сливочную структуру, а специи в составе маринада придают ему пикантные нотки.

Также во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» - большой выбор колбасок для жарки, гриля и ребрышек в маринаде. Ознакомиться с их ассортиментом вы можете уже сейчас, заглянув в раздел «Для пикника» сайта «Деревня Соловьи».

Приятного аппетита и отличных выходных!

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Теги: #псковагроинвест #соловьи #шашлык #деревня соловьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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