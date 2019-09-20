Экономика

Псковский «Электрополис» в тройке технопарков России по эффективности деятельности

Технопарк «Электрополис», расположенный в Псковской области, вошел в число лучших в России по уровню эффективности функционирования. Итоги 5-го Национального рейтинга технопарков РФ подвела Ассоциация кластеров и технопарков России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Технопарк «Электрополис» во второй раз принял в нем участие и по итогам года вошел в тройку лучших технопарков по суб-индексу S3 - «Эффективность деятельности управляющей компании технопарка». Также технопарк занял 6 место по уровню производительности труда.

В этом году в рейтинг включен 41 технопарк и нанотехнологический центр из 22 регионов. Всего на территории РФ функционирует около 170 технопарков.

В состав экспертного совета по оценке эффективности входят представители органов государственной власти (Государственной Думы, Минпромторга России, Минэкономразвития России), а также институтов развития, экспертного и делового сообщества (Фонда развития промышленности, Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, АО «Корпорация «МСП», Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», Аналитического центра при Правительстве РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, АО «Российский экспортный центр» и другие)

Лидеры рейтинга будут награждены в рамках 4-й ежегодной практической конференции «Промышленная Россия 4.0», которая пройдет 29 ноября в Москве.

На сегодняшний день на площадке технопарка «Электрополис» зарегистрированы 6 резидентов: ЗАО «ЗЭТО», ООО «ЗЭТО-Газовые технологии», ООО «Электроград», ООО «Стриот», ООО «Комплексные решения», ООО «Распределительные системы». По итогам прошлого года объем выручки резидентов составил порядка 7 млрд рублей, объем налоговых отчислений – 624 млн рублей. Объем инвестиций резидентов – 471 млн рублей.

Рейтинг Ассоциации кластеров и технопарков России направлен на выявление и тиражирование лучших практик управления технопарками и оценку вклада технопарков в развитие высокотехнологичного сектора экономики России.