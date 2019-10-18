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Экономика

Клиенты банка «Открытие» инвестировали рекордную сумму в продукты УК «Открытие»

22.10.2019 16:39|ПсковКомментариев: 0

Свыше трех миллиардов рублей инвестировали розничные клиенты банка «Открытие» в инвестиционные продукты дочерней управляющей компании по итогам сентября 2019 года. Это рекордный результат по привлечениям через розничный канал банка «Открытие» за всю историю существования компании.

Количество розничных клиентов банка «Открытие», инвестировавших в сентябре в продукты дочерней управляющей компании – ОПИФы и стратегии доверительного управления превысило 6,7 тысяч человек. Из них более 2 тысяч инвестировали средства через открытые в УК «Открытие» ИИС, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Наибольшей популярностью у розничных инвесторов пользуются стратегии доверительного управления с защитой капитала1 «Купонная» и «Структурированная», им отдали предпочтение 85% клиентов банка «Открытие», при этом сумма внесенных физлицами средств в указанные стратегии ДУ превысила 2,6 млрд рублей.

Среди открытых паевых инвестиционных фондов наиболее заметным по притоку клиентов стал ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Облигации». Его выбрали более половины клиентов, инвестировавших в ОПИФы, а сумма введенных активов составила более 240 млн рублей.

УК «Открытие» уже в течение 19 лет предлагает клиентам разнообразный спектр успешных финансовых решений – от паевых инвестиционных фондов до индивидуальных решений, удовлетворяющих интересы самого широкого круга инвесторов.

Наибольшим спросом пользуются продукты, которые являются хорошей альтернативой классическим депозитам – стратегии с защитой капитала1, основным преимуществом которых для клиентов являются защита инвестированного капитала и получение потенциального инвестиционного дохода от положительной динамики финансовых инструментов, входящих в продукт.

«Инвестиции предлагают более высокую доходность по сравнению с классическими банковскими инструментами, а стратегии с защитой капитала практически полностью нивелируют риски,– отмечает начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин.– Мы наблюдаем высокий интерес к инвестициям среди наших клиентов, и, уверен, спрос на эти продукты будет расти».

«Наш успех связан с правильным продуктовым предложением для клиентов, которое управляющая компания своевременно подготовила и вывела на рынок, верно спрогнозировав появляющийся спрос со стороны инвесторов к такому типу финансовых решений. При разработке продуктов мы сфокусировали основное внимание на итоговой выгоде инвестора и построении с клиентами долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества», – отметила заместитель генерального директора по развитию розничного бизнеса УК «Открытие» Надежда Поморцева.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

1Защита капитала обеспечивается по истечению срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц.

Источник: Псковская Лента Новостей
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