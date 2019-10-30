Экономика

Смартфоны Samsung стали одними из самых популярных среди псковичей

По оценкам аналитиков, в третьем квартале впервые в регионе с 2018 года лидером в денежном обороте среди продаваемых смартфонов стали гаджеты Samsung. К такому выводу пришли в компании МТС, где проанализировали продажи смартфонов в собственной розничной сети по итогам третьего квартала 2019 года.

Статистика показывает, что чаще всего жителями региона приобретались устройства в ценовой категории до 15 тысяч рублей. При этом аналитики МТС отметили следующую тенденцию: владельцы смартфонов стремятся увеличить сроки использования девайса, смещая собственные потребительские предпочтения в сторону смартфонов среднего и высокого ценового сегментов.

Предполагается, что средний срок пользования смартфонами в текущем году увеличится до 36 месяцев – в конце прошлого года он составлял 24 месяца. Пользователи все чаще приобретают качественные устройства, которые позволяют делать хорошие фото и пользоваться популярными интернет-сервисами: это потоковое видео, мессенджеры, картографические сервисы, онлайн-игры и банковские приложения.

Эксперты МТС вычислили лидеров продаж среди брендов по популярности приобретений у псковичей. В области покупатели телефонов чаще всего предпочитают приобретать два бренда: Samsung и Huawei/Honor. Самыми популярными моделями среди указанных марок оказались телефоны с широким экраном и хорошей камерой. В пятерку наиболее покупаемых вошли Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy J2, Honor 7A и Honor 10 Lite.