Экономика

В Псковской области задолженность организаций по зарплате составляет более 106 млн рублей

В Псковской области по состоянию на 1 мая просроченная задолженность по заработной плате организаций составила 106,8 млн рублей, что на 2,6 млн рублей или на 2,5 процента больше, чем на 1 апреля.

Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств, сообщает Псковстат.

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 мая, составила 1031 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 103,7 тыс. рублей.

Основная часть просроченной задолженности по заработной плате (95,2%) сложилась в организациях обрабатывающих производств.