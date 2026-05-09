«Дневной дозор»: Как сегодня сохранить свои сбережения и куда их инвестировать?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Россиянам посоветовали инвестировать хранящиеся «под подушкой» деньги: «за» и «против». Где сегодня выгоднее хранить свои сбережения?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Министр финансов Антон Силуанов призвал россиян не держать деньги под подушкой, а вкладывать их в финансовые инструменты.

По его словам, если никак не использовать сбережения, они обесценятся, а их владельцы потеряют в доходах. Если же инвестировать деньги, то они приносят прибыль и работают в экономике.

Только вот проблема — люди попросту боятся доставать свои сбережения из-под подушки. Многие опасаются нести свои деньги в банк, так как им попросту не доверяют, мол, сейчас время рискованное, государство может узнать, сколько у меня денег дома хранится, и все отнять. Вот принесем сейчас свои деньги в банк, и больше их никогда не увидим. Вызывают у них недоверие и разного рода акции и инвестиции, ведь такой способ сохранения денег для простого обывателя кажется чем-то наподобие казино, а увеличение прибыли зависит только от удачи. Даже вклад на депозит, при котором риски минимальны, не стимулирует любителей хранить наличку нести ее в банк. Тем не менее наличные деньги, которые хранятся дома на полке, не «работают», они и государству пользу не приносят, и людям, кроме как душевное спокойствие, ничего не дают.

История нашей страны еще помнит печальные экономические события начала 90-х годов, когда наблюдалась неуправляемая инфляция. В 1992 году инфляция в России превысила 2608%. К середине десятилетия деньги потеряли реальную стоимость настолько, что их начали использовать не по назначению — для утепления окон, обклеивания стен и даже детских поделок.

В странах Азии, например, Южной Корее, Сингапуре, Японии, были случаи, когда национальные лидеры, главы государств обращались к нации с просьбой принести деньги в банки. После такого обращения властей рабочий день банков начинался с огромных очередей из людей, которые несли свои сбережения. Теперь же и в нашей стране к населению обратился министр финансов Антон Силуанов. Однако пока что очередей у банковских дверей мы не видим.

А надо ли вообще нести свои сбережения в банки? Что выгоднее сегодня — хранить деньги «под подушкой», держать на депозите или инвестировать? Какого мнения придерживаются наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

По мнению директора Псковского регионального отделения Россельхозбанка Анны Тарасенко, хранить деньги «под подушкой» — это худший вариант из всех возможных, ведь помимо того, что они имеют свойство обесцениваться, нельзя исключать и риск нарваться на мошенников. И речь идет не только о банальной краже, но и о телефонных мошенниках, которые вынуждают свою жертву отдать все то ценное, что есть дома. Однако и наотрез отказываться от наличных средств не стоит: Анна Тарасенко считает, что какая-то часть наличных денег в кошельке должна быть, особенно в текущих реалиях, когда банковские системы могут выдавать сбои и из всех возможных способов оплаты доступным остается лишь наличный расчет. Также Анна Тарасенко рассказала про самые интересные инструменты фондового рынка для желающих сохранить или даже приумножить свои накопления. И о том, что же такое классические срочные вклады, промо-вклады и накопительные счета и чем они интересны для потребителя.

«В чем различие? Классические срочные вклады традиционно предлагают более высокую ставку, но она, как правило, доступна на более длительных горизонтах — от шести месяцев и больше. То есть, если у вас есть свободные средства на этот период, лучше выбрать классические срочные вклады. Накопительные счета — это как кошелек, который можно постоянно пополнять и с которого можно расходовать денежные средства. Большинство банков предлагают накопительные счета с функцией расчета прямо с накопительного счета. В этой ситуации данный инструмент накопления, расчетов и сбережений очень удобен. Необходимо предусмотреть все траты, которые могут понадобиться в горизонте, допустим, до шести месяцев, и держать примерно эту сумму на накопительных счетах. Если говорить о фондовом рынке и инвестициях, то этот инструмент действительно имеет место быть, он может приносить дополнительную доходность, превышающую доходность банковских вкладов. Однако здесь нужно взвешивать риски и возможный доход. Среди самых простых и надежных инструментов фондового рынка начинающему инвестору можно посоветовать фонды денежного рынка и облигации федерального займа (ОФЗ), о которых, вероятно, все слышали. Оба этих инструмента практически гарантируют возврат вложенных средств и дополнительный доход при низком уровне риска. Поэтому каждому стоит определить свою стратегию управления финансами. Если в текущем году ожидаются большие непредвиденные расходы, как я уже говорила, лучше использовать накопительные счета и фонды денежного рынка. Если горизонт составляет 1—3 года, то стоит рассмотреть более длительные депозиты банка и ОФЗ. А для долгосрочных сбережений необходимо составлять диверсифицированный портфель из различных инструментов финансового рынка. Здесь возможны акции и другие формы инвестиций, которые исторически имеют более высокую доходность. При этом рекомендуется использовать только инструменты вложения тех эмитентов, в отношении которых есть уверенность в их финансовой устойчивости, а также учитывать принимаемые риски».

По мнению президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова, разговоры о том, что, относя свои деньги в банк, гражданин рискует с ними расстаться навсегда, — не более чем для кого-то выгодная инсинуация, доверять которой он не считает правильным. Не самой лучшей идеей, по мнению Владимира Зубова, является и хранение своих сбережений дома в наличных деньгах. Он перечислил самые лучшие способы сохранения своего капитала как для тех, кто любит рисковать, так и для тех, кто предпочитает стабильность и безопасность.

«Самый инертный, если можно так сказать, и самый понятный инструмент — это депозиты. Несмотря на то, что ставка рефинансирования ЦБ снизилась до 14,5%, все равно еще есть возможность найти вклад с доходностью в районе 13-13,7% на срок от трех до шести месяцев и разместить там деньги. В зависимости от объема этих средств, можно найти еще более выгодные условия, так как сейчас все банки активно предлагают новые счета для клиентов, которые хотят обеспечить себе определенную ставку на долгий срок. В настоящее время можно еще под 14,5% обеспечить себе прирост денег на многие годы, вложившись в облигации. В данном случае это не является гарантией сохранения капитала. В принципе, можно обратиться в любой банк, у которого есть собственные управляющие инвестиционные компании. Они создают различные портфели, и вы просто доверяете им свои средства за определенный процент от суммы вложенных денег. Управляющие будут отчитываться перед вами каждый месяц или квартал, предоставляя четкие отчеты о движении вашего капитала. Что касается валюты, то легитимными валютами для приобретения являются юани, а также различные цифровые активы, так называемые ЦФА».

Экономический обозреватель Алексей Овчинников не разделяет и не до конца понимает опасения тех, кто боится нести свои сбережения в банк. Да, опыт ковидных времен научил нас тому, что произойти может все, что угодно, однако, по его мнению, за надежность банковской системы в нашей стране переживать явно не стоит.

«Да, действительно, банки могут озаботиться, если у вас есть какие-то очень большие суммы, откуда они взялись, и действительно могут «маякнуть» в налоговую — это не секрет. При ставке в 14,5% вклады всё равно остаются достаточно доходным инструментом, но при этом консервативным. Едва ли из оставшихся банков кто-то может внезапно обанкротиться; все они достаточно устойчивы. Центробанк очень хорошо «зачистил поляну». Он бережно «холит и лелеет» нашу финансовую систему. Поэтому я думаю, что в надёжности банков стоит сомневаться в последнюю очередь. Что касается инвестиций, то тема очень интересная и сложная, но если у вас нет хотя бы приблизительного понимания, что это такое, и если всё это для вас на уровне казино, то, мне кажется, вам туда идти не стоит. Если же вы понимаете хотя бы минимально, как устроены инвестиции, то советую немного поглубже копнуть. Литературы по этой теме масса — полезной и не очень. Можно всё это почитать, сделать для себя какие-то выводы и начать с простых инструментов, таких как облигации. Они сейчас достаточно надёжные, если это эмитенты с высоким кредитным рейтингом, потому что в сегменте с низким кредитным рейтингом сейчас идут дефолты один за другим — туда лезть не стоит. Высокие кредитные рейтинги, такие как ОФЗ (облигации федерального займа), вполне подойдут для инвестирования. Для совсем новичков также подходят паевые инвестиционные фонды: за небольшую комиссию вашими бумагами будут управлять профессиональные управляющие. Вам остаётся только отдавать им деньги в управление и получать прибыль. Но опять же гарантированного дохода там нет. Страхование ваших средств тоже отсутствует. Напомню, что страхование есть только у вкладов, и то не на всю сумму — если я не ошибаюсь, на чуть больше миллиона рублей, 1 400 000 или 1 200 000. Поэтому вклад — самый консервативный инструмент, самый защищённый, и при текущем уровне ключевой ставки он всё ещё представляет интерес».

А вот директор холдинга NPN Игорь Савицкий хранение денег в банке не считает хорошей идеей. Он рассказал, куда вкладывать свои накопления, чтобы их не только не потерять, но еще и приумножить.

«Когда мы говорим о том, что стоит покупать ценные бумаги, государственные облигации или нести деньги в банк, вероятность того, что вы ничего на этом не заработаете и потеряете, составляет около 60%. Вероятность того, что всё обойдётся хорошо, всего 40%, понимаете? Конечно, можно попасть в эти 40%. А тем, кто не хочет рисковать, я бы посоветовал вкладывать деньги в так называемые материальные активы. Например, покупка квартиры. Купите квартиру на свободные деньги. Да, могут возникнуть неприятности, например, введение какого-то налога. Квартиры могут подешеветь из-за рецессии в финансах и экономике. Но они подешевеют не навсегда. Через какое-то время квартиры снова подорожают и вернутся к своей истинной цене. Это хорошее вложение. Материальные активы. Что я имею в виду? Условно говоря, купить тонну алюминия или тонну меди. И это тоже не сильно подешевеет. Вернее, может подешеветь на очень короткий период. Далее — золото. Это хороший актив, и я думаю, что стоимость золота сильно не упадёт. Да, может упасть, но где-то в пределах 5—10%, а скорее всего она вырастет, потому что геополитическая ситуация тоже нестабильная. И самый простой совет — это купить валюту: доллары, евро. Юань не могу посоветовать, о нём разное говорят. Доллары и евро — это приемлемое вложение денег. Хранить деньги в банках не советую. Долларовые и евро-счета могут не арестовать, а временно заморозить. Вклады также могут быть временно заморожены. Такая ситуация может произойти».

Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев назвал три варианта того, как сохранить свои деньги и куда безопаснее всего их вложить. Также он рассказал и о том, как сохранить свои сбережения тем, кто любит держать их не в банке, а дома, у себя поближе.

«Самое лучшее — это, конечно, диверсификация. Поэтому лучше распределить средства между наличностью, банковским депозитом и инвестициями. Только надо понимать, о каких средствах идет речь. Те средства, которые нам понадобятся в самые ближайшие дни, должны быть в наличной форме, включая возможность держать часть в иностранной валюте. Это важно, потому что сейчас иногда возникают сложности с расплатой из-за нестабильной работы интернета и других факторов. Депозит — это вариант на краткий срок, то есть когда нам не нужны средства в течение нескольких месяцев. Если же мы готовы инвестировать на более длительный срок, на несколько лет, то стоит рассмотреть вложения в ценные бумаги. Таким образом, оптимально использовать все три варианта. Для тех, кто предпочитает держать деньги в руках и видеть их, а не хранить на банковских счетах или в виде ценных бумаг, иностранная валюта будет подходящим вариантом. Вопрос лишь в том, что вложения в иностранную валюту должны быть сделаны не на месяц или два, а на год-два-три, как своего рода страховка на случай резкого изменения курса. Безусловно, наша национальная валюта весьма волатильна и может как падать, так и укрепляться. Но поскольку сейчас рубль крепкий и, скорее всего, это ненадолго, существует шанс купить иностранную валюту по относительно низкой цене».

Управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец рассказал о том, безопасно ли инвестировать свои средства простому обывателю, и о том, нужно ли проходить какое-то обучение тому, кто твердо решил инвестировать свои сбережения. Также Владимир Компаниец поделился соображениями о том, как сохранить свои сбережения и «заставить их работать».

«Инвестирование. Насколько безопасно сегодня простому обывателю заниматься инвестированием? В этом вопросе главное слово — «безопасно». Инвестирование — это, безусловно, инструмент, которым нужно пользоваться с осторожностью. Он дает возможность зарабатывать больше, но также таит в себе больший объем рисков. Поэтому эти риски обязательно нужно учитывать в самом начале. А нужно ли для этого проходить какое-либо специальное обучение? Конечно, соваться наобум и сразу заниматься формированием своего инвестиционного портфеля, не разобравшись хотя бы в инструментах, — это очень опасно. На ум приходит несколько вариантов вложения денежных средств. Прежде всего, вклады можно отнести к варианту инвестирования. Безусловно, это облигации — хорошо знакомый всем инструмент, а также фонды, которые представляют собой более интересный способ вложения. В фондах вы не несете риск на конкретную облигацию или конкретную бумагу, а за вас это делают профессионалы. Обезличенные металлические счета, которые в простонародье называют АМС, или золото, серебро и платина — это тоже инструменты инвестирования, в которых, на мой взгляд, особенно в текущих условиях, нужно держать 5—10% от своего портфеля. Кроме того, стоит заниматься накопительным страхованием — это тоже долгосрочный способ инвестирования. Необходимо оставлять какую-то часть своих денежных средств в этом инструменте. Где можно прочитать подробно? Прежде всего, в «Сбербанк Онлайн» в разделе «Накопления» и разделе «Инвестиции». Либо более подробно можно ознакомиться с информацией в приложении «СберИнвестиции». Это приложение устанавливается в офисах банка, где специалисты помогут разобраться. В самом приложении можно пройти множество различных курсов для разного уровня инвесторов — начиная с самых азов и заканчивая тестами для опытных инвесторов, чтобы понять, что вам подходит. Самое важное — в самом начале понять, какая у человека готовность к риску и на какую доходность он готов рассчитывать. Здесь всегда действует правило: чем больше риск, тем больше потенциальная доходность. И наоборот: если вы согласны на меньшую доходность, то и риск будет меньше. Есть ли какие-то программы или алгоритмы, которые контролируют ситуацию с акциями за потребителя? Да, алгоритмы существуют, но наивно предполагать, что они будут решать все за вас и помогать просто обогащаться. Эти программы используют искусственный интеллект, который дает определенные подсказки, но держать руку на пульсе и действовать с некоторым опережением необходимо, опираясь на новостной фон и макроэкономические показатели как в регионе, так и в мире. Как инвестировать, чтобы не потерять деньги? Если вы совсем не хотите потерять деньги, а лишь хотите их сохранить, то самым главным инструментом здесь будет диверсификация. Мы говорили о пяти базовых способах инвестирования: вклады, облигации, фонды, металлы и страхование. Важно распределять деньги по этим различным направлениям. Мои личные рекомендации: в вкладах следует держать чуть больше средств, чем во всех других вариантах инвестирования — где-то на уровне половины от своего портфеля. Золото и другие металлы — 5—10%, накопительное страхование — тоже порядка 5—10%. А оставшуюся сумму стоит пробовать вкладывать в облигации и фонды, параллельно изучая и отслеживая ситуацию с этими инструментами».

В сегодняшней программе наши эксперты делились своими соображениями о том, как сегодня сохранить свои сбережения и куда их выгоднее и безопаснее всего инвестировать. По словам одних собеседников, для тех, кто разбирается в инструментах фондового рынка, можно без опаски выбирать более рискованные способы сохранения и приумножения своего капитала — это акции и другие инвестиции. Для тех же, кто боится потерять свои средства, наши комментаторы советуют выбирать более стабильные и безопасные способы, например депозиты или хранение денег в иностранной валюте на длительный срок. Некоторые наши собеседники видят выгоду в инвестировании своих средств в недвижимость и ценные металлы. Способов сохранить и приумножить свой доход существует множество, однако хранение денег в стеклянной банке, под подушкой или дома на полке в этот список точно не входят.

Александра Братчикова