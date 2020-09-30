Экономика

После сноса рынка на Четырех углах в Пскове может появиться бизнес-центр

Вопрос о будущем использовании территории рынка на Четырех углах в Пскове будет вынесен на Градостроительный совет. Заседание может состояться уже в октябре, сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей заместитель главы администрации города Павел Волков.

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«Будущее этой территории будет определено градсоветом. Сейчас идут обсуждения, и есть несколько идей относительно того, что там можно построить», - рассказал собеседник.

Павел Волков напомнил, что на территории рынка на Четырех углах находятся два земельных участка. Один из них - муниципальный, второй находится в аренде у частного предпринимателя. «Но все нестационарные торговые объекты на данном участке находятся незаконно. Видимо, они имеют договоры с арендатором, который заключил договоры с администрацией Псковской области. Все эти НТО, в соответствии с законодательством еще 2013 года, должны быть включены в схему размещения нестационарных торговых объектов, а этого сделано не было. А сейчас их включить в схему невозможно, потому что это еще и охранная зона, - разъяснил замглавы городской администрации. - Можно, конечно, рекомендовать им написать заявление в отдел потребительского рынка, чтобы они попробовали включить данные объекты в схему НТО, но, я предполагаю, что эта история ничем не закончится. На моей памяти ни одного места под торговый объект с 2018 года в охранной зоне согласовано не было, кроме сезонной торговли».

Предварительные мнения по поводу того, как можно в будущем использовать территорию рынка на Четырех углах, уже есть, продолжил он. «Обсуждается застройка не выше объектов, находящихся в этом кадастровой квартале. Возможны варианты, в том числе, торговых объектов. Приоритетный вариант — какой-то бизнес-центр», - сообщил Павел Волков.

Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься в зависимости от позиции разных органов, в том числе комитета по охране объектов культурного наследия, от градостроительной ситуации и возможностей инвестора. «Но пока желающих нет. Застройщики смотрят на эту территорию со скепсисом, потому что выше трех этажей в одной части этого квартала и выше пяти этажей в другой здесь построить невозможно, и если застройщик захочет построить здесь, к примеру, 9 этажей, город это не согласует», - пояснил замглавы администрации Пскова.

Вопрос по дальнейшему использованию территории рынка будет обсуждаться на заседании градсовета широким кругом специалистов, добавил Павел Волков.