Владельцам торговых точек в Пскове напомнили о штрафах за нарушение правил дизайн-кода

Согласно правилам благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова до 3 июня текущего года владельцы торговых точек в зоне типовой застройки города должны привести вывески в соответствие с дизайн-кодом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.
Контрольное управление администрации города Пскова проводит работу по уведомлению предпринимателей об этой необходимости. Для согласования эскиза вывески и расположения ее на фасаде здания представителям бизнеса необходимо обратиться с заявлением и соответствующими документами в управление по градостроительной деятельности администрации города Пскова. Со списком документов можно ознакомиться в административном регламенте.