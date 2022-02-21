Экономика

Владельцам торговых точек в Пскове напомнили о штрафах за нарушение правил дизайн-кода

Согласно правилам благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова до 3 июня текущего года владельцы торговых точек в зоне типовой застройки города должны привести вывески в соответствие с дизайн-кодом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Контрольное управление администрации города Пскова проводит работу по уведомлению предпринимателей об этой необходимости. Для согласования эскиза вывески и расположения ее на фасаде здания представителям бизнеса необходимо обратиться с заявлением и соответствующими документами в управление по градостроительной деятельности администрации города Пскова. Со списком документов можно ознакомиться в административном регламенте.

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С 3 июня начнутся контрольные мероприятия, в результате которых владельцев вывесок, не выполнивших условия дизайн-кода, будут привлекать к административной ответственности. Юридическим лицам грозят штрафы до 50 тысяч рублей, за повторное нарушение – до 100 тысяч рублей. Таким образом, зону типовой застройки города Пскова планируется привести в соответствие с требованиями до сентября этого года.



Напомним, дизайн-код, регламентирующий внешний вид вывесок торговых точек, вступил в силу 3 июня 2020 года. В документе прописаны правила оформления, вид, место расположения, размеры, варианты крепления вывесок и другие нюансы. Ознакомиться с дизайн-кодом можно С 3 июня начнутся контрольные мероприятия, в результате которых владельцев вывесок, не выполнивших условия дизайн-кода, будут привлекать к административной ответственности. Юридическим лицам грозят штрафы до 50 тысяч рублей, за повторное нарушение – до 100 тысяч рублей. Таким образом, зону типовой застройки города Пскова планируется привести в соответствие с требованиями до сентября этого года.Напомним, дизайн-код, регламентирующий внешний вид вывесок торговых точек, вступил в силу 3 июня 2020 года. В документе прописаны правила оформления, вид, место расположения, размеры, варианты крепления вывесок и другие нюансы. Ознакомиться с дизайн-кодом можно здесь