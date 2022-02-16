Общество

Начался демонтаж вывесок с фасада ТРК на Рижском проспекте в Пскове

Начался демонтаж вывесок с фасада торгово-развлекательного комплекса на Рижском проспекте, 16 в Пскове, а также со стороны улицы Киселева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Вывески не соответствовали нормативным требованиям дизайн-кода города.

Фото: скриншот Яндекс-карты

Ранее в официальном телеграм-канале Псковской области сообщили, что дизайн-код для вывесок сделают обязательным на территории всего Пскова с 3 июня.

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«К 3 июня вывески должны быть приведены в соответствие с нормативным требованиям. После указанной даты будут выноситься предупреждения, а в случае неисполнения – производиться демонтаж», - говорилось в сообщении.

Фото: скриншот Яндекс-карты