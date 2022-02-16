Начался демонтаж вывесок с фасада ТРК на Рижском проспекте в Пскове

Начался демонтаж вывесок с фасада торгово-развлекательного комплекса на Рижском проспекте, 16 в Пскове, а также со стороны улицы Киселева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Вывески не соответствовали нормативным требованиям дизайн-кода города.
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Ранее в официальном телеграм-канале Псковской области сообщили, что дизайн-код для вывесок сделают обязательным на территории всего Пскова с 3 июня.
В дальнейшем дизайн-код постепенно будет внедряться на территории всей области. В течение прошлого года во всех муниципалитетах Псковской области разработали необходимые документы и внесли изменения в правила благоустройства. В этом году будет вестись работа по замене вывесок.