Общество

Дизайн-код вывесок сделают обязательным на территории всего Пскова

Дизайн-код вывесок сделают обязательным на территории всего Пскова, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

С 3 июня дизайн-код станет обязательным для всего Пскова (так называемой «типовой зоны»). В прошлом году его начали внедрять в исторической части города.

«К 3 июня вывески должны быть приведены в соответствие с нормативным требованиям. После указанной даты будут выноситься предупреждения, а в случае неисполнения – производиться демонтаж», - отметили в телеграм-канале региона.

В дальнейшем дизайн-код постепенно будет внедряться на территории всей области. В течение прошлого года во всех районах разработали необходимые документы и внесли изменения в правила благоустройства. В этом году будет вестись работа по замене вывесок.